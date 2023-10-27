國巨前三季 賺逾3個股本

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國巨（2327）第三季擺脫未分配盈餘稅的干擾，單季獲利重返成長，每股稅後純益（EPS）11.6元，前三季繳30.43元財報成績單；展望本季，國巨預期營收季減5％，其中最疲弱的消費性電子訂單出貨比（B／B）已回升到代表榮枯線的1左右，為近幾個季度以來相對正向的訊號。

國巨將在2024年第一季把感測元件（Sensor）納入旗下產品線，預計11月至12月間與施耐德電機高階工業感測事業部合併報表。

總經理王淡如預期，伴隨市場復甦及感測元件新事業加入，2024年營收可望重啟成長。

就短期景氣觀察，王淡如表示，消費性電子如手機、筆電景氣已經觸底，目前需求穩定，雖然通路庫存持續調整，然隨著調整達到數季，已見到存貨水位改善的正向趨勢，預期庫存修正將再延續一至二季。

此外，這一波景氣循環將在第四季至明年第一季間觸底，國巨的訂單出貨比（B／B）平均落在1上下，其中大宗標準品已經從低於1，回升至1左右，此為相對正向的訊號，王淡如預估，本季標準品及高階利基品稼動率分別落在40～50％、70％，均與上季相當，而毛利率、營益率也將持平於上季，國巨中長期將以4字頭毛利率為目標。

國巨26日公布第三季財報，雙率約略與前一季度持平，毛利率、營益率達33.2％、19.7％，單季合併營收273.96億元，第三季稅後純益48.51億元，季增30.1％，年減24.2％，每股稅後純益11.6元。

累計國巨今年前三季營收802.48億元，前三季稅後純益突破百億，達127.12億元，年減31.5％，累計前三季EPS30.43元，符合法人預期。

展望第四季，由於工作天數因10月中國大陸長假，及12月歐美耶誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨將密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

另國巨董事會也通過今年上半年不派發股利。