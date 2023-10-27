微軟Azure給你一對翅膀 緯創、廣達等8檔雲端股起飛

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微軟Azure雲端供應鏈

微軟（Microsoft）雲端業務Azure繳出佳績、年增28％，並預期下一季（10-12月）有望年增26-27％，且資本支出亮眼，帶動微軟25日股價逆勢大漲，市值即將挑戰蘋果，微軟有望改寫紀錄，帶動台股微軟雲業務Azure供應鏈股緯創（3231）、廣達（2382）等有望一同慶賀。

蘋果目前是美股市值第一大，第二大為微軟，25日微軟逆勢上漲3.07％，市值升至2.53兆美元，蘋果25日下跌1.35％，市值降至2.68兆美元，兩家公司市值差距僅有5.9％左右，預期微軟上、蘋果下的產業趨勢，股價持續上漲的微軟將有望超越蘋果，登上美股市值王。

微軟25日能夠逆勢突圍美股大漲3.07％，主因為財報及展望優於市場預期，由雲端業務Azure毛利率高達72％，躍升為獲利的金雞母，再加上傳聞微軟Microsoft 365雲端業務的新客戶為亞馬遜，2家從競爭對手轉變為合作關係，微軟有朝一日將稱霸雲端服務供應商（CSP），再加上Copilot工具能夠加速微軟AI服務的客戶滲透。

台股中與微軟Azure雲端供應鏈關係的有緯創、廣達、緯穎、世芯-KY，至於國內代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商有宏碁資訊、精誠、邁達特及伊雲谷等。

外資認為，世芯-KY今年亞馬遜AWS Inferentia加速器項目的營收將年增長207％，世芯也積極擴展業務與微軟、Google進行接洽。

宏碁資訊長期深耕台灣大型企業、政府與金融客戶，近年營運受惠企業轉型需求，且具備微軟四項認證資格，得進行資料遷移及雲端服務，提供大型企業或政府機關授權解決方案，鑑於微軟Azure在台灣首座資料中心落地桃園，今年第四季到2024年第一季完工，為公司營運後市題材增添想像空間。