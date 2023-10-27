內外資送暖台光電 唱高目標價

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內外資升台光電目標價

銅箔基板指標大廠台光電（2383）繳出優異財報，26日卻因美股重挫牽連亞股慘跌一片，亮眼基本面不僅失效，終場還大跌逾半根停板，但研究機構青睞度有增無減，滙豐、野村、里昂證券等逆勢調升股價預期，外資看股價共識值超越500元。

台光電公告第三季財報，營收118.7億元，優於市場共識，毛利率30.2％、季增2.7個百分點，突破市場預期。不過，受到台股大跌1.74％，加權指數回測「萬六」把大關衝擊，台光電不但利多不漲，反倒重挫6.5％，失守400元整數關卡、收388.5元。

儘管市場對基本面失效感到失望，內外資研究機構並未輕視台光電亮眼財報與前景，金控旗下投顧維持721元的市場最高目標價外，凱基投顧、里昂、滙豐與野村證券，分別將合理股價估值拉上550元、545元、505元與493元。

投顧法人指出，第四季隨CoWoS產能持續開出，台光電更將開始出貨一美系客戶AI新品，預估基礎建設將仍維持雙位數高增長；手持裝置方面，預估美系智慧機、陸系智慧機、平板／筆電需求皆因進入淡季而下滑；車用部分，受惠美系客戶庫存回補效應，預估第四季營收季增約10％。

整體而言，法人預估台光電第四季營收將季增11％、至131.8億元，毛利率因AI持續帶動產品組合持續轉佳，預估將季增1個百分點、至31.2％，單季每股稅後純益（EPS）6.73元，續創單季新高。

滙豐證券認為，來自AI產品的增長動能依然是主要關注重點，估計台光電AI事業營收2024年將成長87％（占同年度營收約3成），優於台光電整體營收增19％表現。

儘管台光電切入較早，且具備足夠生產能力，在今年取得了巨大的優勢，但滙豐不排除台光電明年可能面臨激烈競爭可能性。此外，獲取足夠上游材料高端玻璃布能力仍至關重要，任何額外採購都有助台光電捍衛領先市場分額。