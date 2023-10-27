Intel、亞馬遜財報接力 18檔屏息以待

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美股財報周接力賽持續，微軟、Google、Meta皆發布優於預期的財報，後兩者卻出現利多出盡行情，拖累美國科技指數破底，台股26日也同步破底，市場靜待27日將公布的英特爾（Intel）與亞馬遜第三季財報。

據統計，盤面上跌勢力抗大盤的18檔Intel供應鏈以及亞馬遜概念股，分別有微星、仁寶、尼克森、宏碁、聯強、華碩、大聯大、景碩、威剛；以及振曜、誠美材、可成、矽創、百和興業-KY、聯發科、燿華、瀚荃、宏致等。

兆豐投顧副總經理黃國偉指出，Intel所屬產業NB／PC這20年來，需求增長都穩定介於正負3～5％、本益比都是10～12倍左右，可以說是「科技股內的傳產股」，全球電腦年銷售量差不多在1.8億～2.3億；過去兩年轉強，出自於因為疫情造成需求缺口，遠端工作、休閒娛樂需求變大。

如今疫情過去，NB／PC市場將回復原本的供需，總量預期不太會改變，庫存雖漸漸消化完畢，今年低基期可能使明年業績有成長，但整體來說跟手機一樣都屬於成熟市場， NB／PC市場未來3～5年需求預期持平。

Intel CPU採用7奈米或5奈米，對大眾消費者來說效能感覺差異不大，除非是跑動畫或3D模型等高耗能作業感受較明顯；至於近來需求大的強固、電競市場則是利基市場，對某些中小型廠商有益處，但Intel的營收總量太大，占比可能不到10％。

高階製程部分，Intel雖積極發展晶圓代工，只是短時間內技術拚不過台積電，目前支撐Intel話語權的原因在於，PC市場處理器市占率仍占8成，只是高通跟輝達都表明也想通吃NB／PC的CPU，長線對Intel恐不利。

法人指出，從政經角度來看，Intel還是有兩大優勢，一是美國政府的軍用晶片基於國安考量會下單給Intel；Intel老闆是猶太人，猶太裔活躍於美國商業、政壇，非常具有影響力，也掌控著華爾街話語權，這也是美國在以巴衝突，總是力挺以色列的原因之一。

至於亞馬遜財報也即將公布，法人預期有了微軟、Google、Meta的例子，亞馬遜財報除非開出來的結果很糟，否則衝擊有限。