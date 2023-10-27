考驗投資人高檔/低檔等待選舉行情智慧

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盤勢觀察：10月台股將近尾聲，指數除再失守季線外，還創新低點16,073點，會不會是近期新低有待觀察。美國針對先進AI晶片最新禁令提前三周生效，使得晶片設計巨頭輝達（NVIDIA）24日宣布，鑑於美方管制禁令提前到10月23日，該公司即日起將停止向中國銷售A800、H800以及L40S等7款「特供版」晶片，也讓台股買盤更弱，但穩健操作者則可留意近三個月低點操作布局點，因為過去單月指數要出現連三個月下跌機率不高，反而可在選前指數相對低檔區等待選舉行情。

投資策略：從2013年一月以來，經歷過近10年的時間，連續下跌三個月以上只出現二次，分別在2020/1～3月（三個月）與2015/5～8月（四個月），僅有出現二次，大盤在8月與9月連續二個月下跌，10月迄今尚不明，如果是在10月初進場，可能還有約一個月時間變化，但離10月底僅剩3天交易日，如果以風險性分析，現在布局就是面臨是否還有新低出現？

有可能10月再收跌連續三個月下跌，面對第四個月是否下跌的11月？或者10月收漲，11月再伺國際盤變化再定策略，然而16,000點關卡就在眼前，且年線屆時來到15,850點附近，目前也剛好來到5月以來波段大漲2,179點修正0.618倍位置16,116點附近，換言之，未來低檔再跌空間不大，只要願意抱股二個月以上，年底獲利機會應是非常高，但持有績差股例外。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注Q3營運財報可能較強者後續發展，從之前公布9月營收、半年報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、電子檢測、設備、能源、機電與部分生技醫療業者等產業公司。Q3新台幣兌美元貶值幅度相當高，單季貶值約3.5％，對上市櫃出口公司而言，這貶值都應該有幫到Q3營運成績，當台積電的營運成績不錯之下，未來可期待這部分財報利多發布。

其二是留意內需高股息率個股，不管美元何時再升息，高股息率就是現階段選股必備的條件，如又能是內需型更是有支撐，央行日前雖曾調降GDP到1.46％，但卻將民間消費上修0.56％，可見這部份業者營收目前仍可期待，加上為民生必需用品，為可攻又可守的族群。

操作建議留意兩點： 1.KD指標已來低檔，日KD指標來到低檔18與31附近，相對處在超賣區，5周KD指標前在低檔在27附近向上交叉，周四指數大跌暫來到27.59與33.84附近，換言之，短期偏空，中期仍有跌深反彈機會。

2.上櫃為上市走勢領先指標：近期上櫃在法人作帳之下，走勢相對上市強，上市破底之際，上櫃仍比前一波低點209.58點高，顯見台股仍未完全走弱，只不過信心不穩，多數人都認為有總統選舉行情，但來到低檔時，卻望之怯步，反而在半個月前在16,800點高檔信心十足買進，此時就是考驗投資人要在高檔還是低檔等待總統選舉行情智慧。