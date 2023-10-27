瑞儀 前三季賺逾一股本

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

背光模組廠瑞儀（6176）公布第三季財報，本業獲利持穩，在匯兌收益和利息收入等業外挹注之下，單季每股稅後純益（EPS）4.1元，今年累計前三季每股稅後純益（EPS）10.47元、已賺進一個股本。

瑞儀同時也公告赴越南設廠，將在越南義安成立子公司。瑞儀表示，董事會通過越南投資案之後將正式簽約購地並且建廠，初估投資金額約6,000萬美元，目前建廠時程還沒有具體時間表。瑞儀今年已經配合客戶，在系統廠的越南廠內設置筆電產品的in house生產線，依規畫在第四季量產。

瑞儀第三季合併營收約113.88億元，季減3.6％、年減36.73％；毛利率維持在20.77％，營業利益約14.9億元，季減9.2％、年減48.48％；稅後純益約19.04億元，季減14.66％、年增3.48％，EPS約4.1元。

累計前三季合併營收約324.53億元，相比去年同期減少25.22％，營業利益約41.14億元，相比去年同期減少29.4％，稅後純益約48.71億元，年減12.7％，EPS約10.47元。

今年因為IT產業市況低迷，瑞儀前三季本業營收、獲利下滑，不過利率走高帶動利息收入增至16.21億元，而且新台幣和人民幣相對美元貶值，也挹注匯兌收益達13.86億元，帶動整體獲利表現仍維持在高檔水準。

展望第四季，瑞儀表示，經過第三季庫存調整，第四季客戶拉貨動能有所回升，預估第四季營收可望優於第三季，大約有個位數的成長幅度。整體來看，今年二、三、四季的營收差異不大，季增、季減率都是個位數的變化。

瑞儀日前也宣布投資20億元，將在高雄前鎮科技產業園區興建先進技術研發中心，計劃引進高階技術設備，投入更精細的導光板開發，應用於前光和背光。此外，瑞儀也將開發光學元件等其他技術，拓展業務範疇。