台郡上季帶勁 Q4邁今年高峰

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台郡（6269）公布第三季財報，受惠於客戶新機放量，稅後純益7.75億元，季增38.4％，EPS 2.42元，為近四季最佳紀錄，一季的獲利就賺贏上半年；展望本季，毛利率隨學習曲線、生產效率提升，以及新台幣貶值，對主要客戶的供貨占比維持之下，台郡拚本季營運優於第三季，產值成長上看5～15％，步入今年高峰。

台郡財務長暨發言人熊雅士強調，針對宏觀的公開收購將持續至11月16日，台郡已邁開整合的步伐，公司從數年前以LCP材料為基礎的FPC 2.0 Metalink技術，進入到FPC 3.0的光波導技術，開展毫米波與通訊感測技術新應用的里程碑，希望從早期的銷售軟板轉型為訊號傳輸技術整合者，期待未來二至三年開花結果。

就短期營運，熊雅士表示，通貨膨脹以及國際局勢動盪衝擊消費需求，但是在新台幣貶值、新機量產之後學習曲線及生產效率的拉升有利於毛利率，以及台郡對主要客戶的占比維持之下，縱然仍有季度降價，預期第四季產值可望成長5～15％，力拚營運表現優於第三季。

台郡第三季高頻傳輸占比攀升至38％，比重為新高紀錄，消費性電子及通訊分別受惠於穿戴裝置、客戶新機同步放量下大幅成長。

展望第四季，台郡預估通訊占比將持續提升至63～68％；而Computer比重達22～27％；消費性電子占5～15％。