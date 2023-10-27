季報雖連六黑…群創虧損收斂

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群創（3481）第三季財報出爐，隨著面板價量增溫，稅後淨損縮小到18.98億元，單季虧損持續收斂，但已是連六個季度陷入虧損。展望第四季，群創表示，即將進入產業傳統淡季，預估面板價格持平或微幅修正。估大尺寸面板出貨相比前一季約衰退5～9％，平均出貨單價持平，中小尺寸面板出貨大約是雙位數的減幅。

群創第三季合併營收576.54億元、季增4.7％，由於產能利用率提升、面板價格走揚，拉抬毛利率增至7.2％，相比前一季增加6.6個百分點，營業淨損縮小到15.85億元，稅後淨損為18.98億元，基本每股損失為0.21元。

回顧第三季，群創表示，受惠客戶拉貨動能、各應用別面板價格續漲、以及成本精實效益，季對季營收成長4.7％、營業成本下降2.2％，第三季毛利率提升至7.2％、營業利益率接近損平。2023年上半年全球總體經濟受升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守，面板廠透過產能調控，維持供需平衡帶動價格上漲。

展望第四季，群創預估，大尺寸面板出貨相比前一季約衰退5～9％，平均出貨單價持平，中小尺寸面板出貨大約是雙位數的減幅。

群創表示，即將進入產業淡季，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估面板價格持平或微幅修正。公司將根據市場動向及客戶需求持續動態產能調配及提高生產效率。另方面，加速推展非顯示應用領域的產品開發，提升產品附加價值。