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撼訊 比特幣助威連四紅

撼訊日線圖
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撼訊（6150）受惠顯卡市場需求回溫，第三季出貨及營收動能於季間中下旬攀升，繼8月營收以翻倍月增、年增9成回歸雙成長後，9月以4成月增、近3倍年增，勁揚至6.19億元、站上近18個月來新高。

撼訊第三季營收亦推升至達12.67億元，季增逾2成、並為去年同期的1.2倍。近期受惠高階顯卡需求浮現，加上近日比特幣價格站回3萬美元以上，撼訊股價亦隨之反彈上揚，連收四紅。26日其股價開低走升、最高來到96.4元，終場收漲1.53％、站92.7元，為近兩個多月來收盤價高點。

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