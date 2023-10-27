叡揚 價漲量增站上季線

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叡揚（6752）受惠於碳盤查平台進展順利及AI財報系統獲公股銀行使用，繼24日拉出一根紅K之後，26日再帶量上攻，以122元作收，單日上漲5.5元，漲幅4.72％，股價站上季線。

前三季營收11.31億元，年增13.36％，上半年每股稅後純益2.7元，略優於去年同期2.61元。叡揚第三季時曾公開表示，下半年為傳統旺季，表現將優於上半年。該公司近期有新合作對象，包括SoAI.FS AI財報智慧辨識系統，獲得兩家公股行庫導入使用。碳盤查平台則是與金屬中心合作。