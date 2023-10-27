八貫第三季EPS 2.19元 創高

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八貫今年財報

八貫（1342）受惠高毛利的航太救生及軍工應用產品線出貨穩健，第三季營業利益1.7億元，季增12.9％、年增21％；稅後純益1.5億元，季增9％、年增18.4％；每股稅後純益（EPS）達2.19元，續創單季新高。

前三季營業利益4.4億元、年增20％，稅後純益4億元、年增11.1％，EPS達5.68元，也改寫同期新高紀錄。

八貫表示，戶外受惠客戶提前調整出貨，既有產品與新產品出貨自第四季起能見度大增，業績將明顯成長，占比應會擴大，產品組合將有變動；航太救生產品線亦可保持穩健成長，加上第四季新品亦開始啟動出貨，在新營運動能挹注下，將致力全年營運表現保持成長。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品，及其相關成品組件的二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高，主要外銷至美洲、歐洲及亞洲等市場。

八貫因高毛利的航太救生及軍工應用產品線出貨穩健，烘托第三季毛利率33.4％，略高於上季33％，更比去年同期增加2.5個百分點，營益率25％、稅後純益率23.2％，較去年同期呈現三率三升情況。

八貫指出，第三季毛利率維持在高檔表現，係受惠匯率因素與整體生產效率，就產品別而論，航太、軍工產品線出貨維持基本盤，加上戶外產品因新品陸續出貨，推升戶外產品毛利來到相對高點，帶動整體營益率、稅後純益率齊步攀揚。

展望後市，八貫預期，第三季處於出貨調整階段的戶外與醫療產品線，第四季業績應會逐步回升，加上航太救生及軍工應用產品線保持穩健成長力道，戶外、醫療與軍工等產品線的新品亦開始出貨，有助全年獲利成長優於營收成長表現。