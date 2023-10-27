炎洲、新洲Q3獲利 賺贏上半年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

包材、膠帶需求增溫，加上業外挹注，炎洲（4306）、新洲（3171）第三季獲利大吞補丸，聯袂賺贏上半年。炎洲自結9月營業利益0.65億元，稅前盈餘0.95億元；前三季營業利益4.77億元，稅前盈餘7.59億元，每股稅前盈餘1.15元。

新洲自結9月營業利益0.09億元，稅前盈餘0.33億元；前三季營業利益0.94億元，稅前盈餘1.24億元，每股稅前盈餘1.81元。

新洲處分內湖區潭美段之辦公室及停車場，處分利益0.2億元於第三季認列入帳，推升整體獲利表現。新洲表示，下半年進入傳統包材需求旺季，支撐7、8月營收逐步回溫，9月及第四季營運看起來也維持穩健，預期營收、獲利將優於上半年，今年全年獲利也優於去年。

全球消費景氣有逐步回溫跡象，炎洲營收已見到好轉，因陸續進入電商購物及歐美耶誕跨年節慶，預估包裝需求將穩健提升，下半年本業營運將較上半年回升，且對明年看法亦較正向。

炎洲跨足房產業，林口三建案「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」總銷約58億元，從第三季起至明年第二季間陸續完工交屋，目前拚「炎洲旺年匯」年底交屋完成，預計可認列營收8億至9億元。

炎洲近期以2.66億元購入新北市塭仔圳重劃區土地，並斥資7.07億元購入台北市北投區新洲美段土地，儲備下一波房產開發利基題材。