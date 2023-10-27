榮剛前三季每股賺3.4元 16年同期高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

榮剛前三季財報

特殊鋼廠榮剛（5009）好賺，受惠於航太、軍工等產業訂單暢旺，不受全球鋼市低迷影響，前三季每股稅後純益（EPS）達3.40元、年增4％，獲利改寫近16年同期新高。

榮剛董事會26日通過第三季財報，單季合併營收32.95億元，稅後純益5.24億元，EPS為1.00元。累計前三季合併營收102.34億元、年增13％，毛利率穩定維持28％；前三季稅後純益16.78億元、年增15％，EPS為3.40元。

榮剛今年初時股價還不到20元，但26日收盤已來到45.25元，漲幅超過1倍，主要就是該公司特殊鋼產品在鋼鐵市場屬於藍海，且進入門檻高不易被取代，是該公司的最大優勢。

榮剛表示，受惠航太產業疫後復甦強勁需求，第三季航太接單占比較第一季大增，第三季航太、石化、能源的接單占比總和約60％，工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量。

此外，全球地緣衝突不斷，軍備需求提高，加上近期以巴掀戰事，軍工概念再次抬頭，也讓榮剛訂單增加，軍工需求看好。隨著產品價格位於高點以及高毛利率產品出貨比重穩定，加上產能利用率持續維持在高檔，榮剛對明年營運成果審慎樂觀看待。

榮剛26日董事會也再度通過重大投資，預計斥資10億元購置8,000噸大型油壓鍛機，並增建柳營鍛造廠廠房。榮剛表示，基於因應未來營收目標的增及大鍛棒訂單需求，本次投資將用以提升鍛造線生產量能及擴大尺寸供應範圍。購置新油壓鍛機設備可提升品質及設備穩定性，有助於減少製程，降低生產成本，期望精進鍛造熱加工製程技術，使公司獲利及產品競爭力進一步提升。