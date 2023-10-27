聲寶明年營收 拚重返百億

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聲寶（1604）為衝刺第四季業績，特別提早至10月舉行新品發表會，聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶要從家電製造業轉型為服務業，今年距離營收百億元目標可能還差一點，明年有機會重返百億，餐飲事業的「莞固和食」希望在台南覓地打造全台最大、500坪的日本料理餐廳，並結合聲寶全產品銷售中心的商場，也考慮將銀髮住宅「橘青春」導入。

陳盛沺表示，聲寶今年已連續第四年加薪，累計加薪幅度超過1成，景氣不好對家電的影響不大，家電是必需品，只是會延遲購買。近年因外銷不佳，不賺錢的外銷就少作，聲寶外銷的營收占比從10％降至5％，全年距離百億元營收目標可能還差一些，不過明年則是有機會重返百億。

聲寶也加速推動龜山舊廠3.7萬土地物流園區開發，4,000坪A區土地將於11月動土，預計明年第四季完工。陳盛沺表示，全區預計可以興建3萬多坪物流、倉儲，可以依客戶的需求量身打造、分階段開發，另外也有規劃只租不售的大樓，預估三年可以完成全區開發，以每坪租1,000元來計算，未來滿租一年可以有3億元租金收入。

不過子公司東源物流原計畫公開標售的土地，近期則改為私下議價，陳盛沺表示，商仲公司考量近期有選舉、戰爭因素干擾，買方比較縮手，建議延到明年出售，屆時賣價或許會好一些。

聲寶總經理許經朝表示，今年冰箱、空調受惠於節能補助政策，業績有雙位數的成長，但是電視銷售則是衰退1成，不過比起整體市場衰退逾2成，聲寶表現還算不錯。

許經朝表示，以上一波政府節能補助經驗來看，6月因補助額度快用完，業績明顯成長，但是7月則又降下來，第二波節能補助可望在年底用完，再刺激一波冰箱、空調換機，加上今年暖冬可能性高，有助於空調銷售，年底各品牌、通路擴大促銷，有機會帶動第四季業績成長。