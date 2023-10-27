浩鼎ADC新藥 拚年底臨床

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瞄準抗體藥物複合體（ADC）商機，浩鼎（4174）加速布局，執行長王慧君表示，進度最快的R-992，預計年底前提出人體臨床試驗（IND）申請。另外，浩鼎未來每年將提出2至3個不同區域的人體臨床試驗申請為目標。

今年6月才接任浩鼎執行長的王慧君，是全球知名藥物法規專家，任職美國必治妥施貴寶大藥廠（BMS）近30年間，在愛滋病、B、C型肝炎、心血管、器官移植和癌症五個治療領域，共開發9種首創新藥在美國上市。近年她帶領BMS團隊完成在全球提交15種新癌症治療方案紀錄，其中包括2個首創新藥和13個新適應症核准。

王慧君表示，浩鼎將集中資源發展，除既有產品線，未來聚焦ADC藥物開發，其中R-992最具潛力，其抗體TROP2可與已獲得美國FDA核准的ADC藥物Trodelvy，及正在執行三期臨床的DS-1062相互競爭。再者，浩鼎會多元化發展癌症治療創新產品線。

目前浩鼎聚焦首創型、多元化的ADC藥物平台，已有二項新藥加入陣容，進度較快的OBI-999已進入二期臨床；被看好的R-992，預計年底前提出IND申請。另外乳癌新藥OBI-822全球三期臨床，已增加中心，未來期中分析數據整理時間可望由4～5個月縮短至3個月。