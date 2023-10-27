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亞航 土洋對作站上年線

亞航日線圖
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亞航（2630）因外資與主力、自營商對作，26日股價開高走高，盤中一度攻上最高價35元，隨即震盪走跌，終場收33.55元、漲幅3.39％，連三漲，成交量7,651張，站上5日線及年線。

外資連四賣，自營商連三買，但投信連三日買賣超都掛零，凸顯三大法人操作不同調，三大法人累計持股比僅1.43％，因KD指標在低檔區同步向上走勢，且委買大於委賣，有利於本周股價走勢。前九月營收35.75億元，年增18.33％，24日一架ACG VN-A226飛機已落地進廠保養，可增加公司營收。

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