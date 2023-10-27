耿鼎 外資連三買股價走揚

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耿鼎（1524）受惠進入第四季AM（售後服務）汽車零件市場旺季，業績成長可期，加上新台幣續貶，市場預期有可觀匯兌收益挹注，吸引外資連三日買超，26日敲進1,651張，推升股價上漲1.50元、收29.90元，突破所有線型反壓。

耿鼎主力產品為汽車鈑金零件專攻AM市場，北美銷售占比逾60％；第三季營收為6.95億元、年增22.1％，創下近六年來單季新高，前三季營收為19.38億元、年增7.7％。隨著客戶積極拉高庫存水位，近期出貨狀況不錯，市場預期，第四季出貨以及營收可望攀上今年最高峰。