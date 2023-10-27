奇鋐、雙鴻 Q4營運續強在望

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散熱雙雄今年營運

奇鋐（3017）3D VC第四季進入量產，雙鴻（3324）Cold plate（水冷板）及液冷CDU產品亦將於第四季持續放量，展望第四季，奇鋐表示，第四季表現應該會比第三季好，雙鴻第四季亦以力拚個位數季增為目標，散熱雙雄第四季續旺在望。

迎向3D VC量產的好光景，和Cooler master併列NVIDIA 3D VC唯二供應商的奇鋐，雖持續在增加設備中，但量產速度依然趕不上客戶訂單增加的速度，法人指出，除NVIDIA外，全球前四大CSP和AMD也相繼向奇鋐下單，是造成奇鋐3D VC明顯爆單的原因。

據悉為了加速去化客戶訂單，奇鋐除持續採購新設備外，也從簡化製造工序、加強自動化下手，三管齊下。

法人指出，奇鋐第三季營收創新高，再加上3D VC的毛利率還不錯，在營收規模放大以及毛利率有望提升下，預估奇鋐第三季應有機會交出三率三升的成績單，連第四季營運也有望續強，至於明年，雖然公司以目前尚在編列預算中為由，表示不方便對外說明，但以3D VC至少還有2.5～3年的好光景推估，若無系統風險，預期奇鋐明年的表現應仍會優於今年。

搶占AI商機，雙鴻火力全開，從其日前赴美參展OCP Global Summit 2023秀出的「軍備」可見一斑，從最新氣冷技術3D VC及Loop VC模組，到整機水冷散熱方案，如水冷板、冷水分配器（CDUs/RPU）等一應俱全，幾乎所有最新的散熱技術都含括其中。

已做好技術準備的雙鴻，新品出貨的效益也在今年下半年逐步顯現，繼水冷板搶先於今年第二季量產出貨後，液冷CDU產品也跟進在第三季出貨，預期第四季新品將持續放量，可望為第四季的營運添柴火。

法人指出，水冷板單一GPU報價高達200～250美元，相較於3D VC的70～80美元成長逾倍，初估雙鴻第三季來自水冷板的營收貢獻已來到6％～7％，隨著水冷板持續放量，預期水冷板第四季營收占比仍會續增，不但有機會助力雙鴻第三季毛利率守穩2成，也有望牽動第四季毛利率續揚。