同欣電迎車用旺季 高階占比拚2成

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電動車之眼CIS感測器搭載率續攀，CIS封測廠同欣電（6271）指出，第四季車用比重提高，高階占比有望超過2成，客戶需求明顯回溫；除傳統旺季，與前兩季遞延交貨、中國大陸經濟逐漸改善亦為有利因素。總經理張嘉帥指出，第三季為營運谷底，藉由這段時間進行組織調整，未來營運將更有效率。

同欣電26日舉行法說會，公布第三季財報，合併營收26.66億元、年減28.1％、季減6.2％；毛利率22.9％，較第二季增加5.8個百分點，然仍較去年同期36.9％衰退；每股稅後純益1.34元，較第二季EPS 0.06元跳升。累計前九月EPS 3.18元，營運谷底已過。

受四大產品拉貨動能皆有回升，第四季可望大幅成長；張嘉帥表示，受惠客戶火箭發射順利、AI光通需求推進、美系客戶手機訂單回溫，成長性佳，公司也積極進行各項調整。

張嘉帥分析，第二季開始進行瘦身，延續至第三季加速整合工作，如工廠產線、生醫產線、RF、Hybrid等業務都將於轉移至八德新工廠生產。當前產線陸續進入驗證階段，明年對車用影像需求保持樂觀。

值得留意的是，車用占比前三季已經達到67％，手機相關則占10％，往高毛利車用產品發展趨勢明顯；張嘉帥更指出，EZ-COB車用影像新產品持續開發中，雖然發揮效益仍要一～二年時間，不過已經有案子在進行中，進展符合公司的期待。

目前大陸手機需求仍未看到明顯回溫訊號，客戶仍有庫存因應；惟張嘉帥透露，大陸手機營收占比已經降到非常低，明年會有適度拉貨回溫，但在國產自主大趨勢下，該市場CIS已不是公司未來發展方向。