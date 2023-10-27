研華 前瞻AIoT商機

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工業電腦龍頭研華（2395）工業物聯網全球夥伴會議26日登場，以「共創AIoT新世代」為主題，舉辦系列論壇與新品展示，聚焦「工業邊緣運算」、「工業自動化設備與解決方案」兩大核心發展方向，前瞻AIoT產業商機。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華邁向40周年，公司期望奠基在產業電腦領導品牌的基石下，進一步以AIoT+邊緣運算與夥伴共創新商機，看好產業AI、資安、邊緣服務及AIoT數位解決方案將是工業物聯網未來四大重點趨勢。

同時，蔡淑妍指出，研華將積極致力永續發展，秉持ESG原則，積極開發符合上述趨勢的永續AIoT解決方案，確保客戶都能藉此改善並滿足各行業的挑戰與需求。

研華「工業物聯網全球夥伴會議」聚焦共創、永續兩大概念，並邀請NVIDIA嵌入式和邊緣運算副總裁兼總經理Deepu Talla分享借助邊緣AI及機器人數據化未來產業、微軟產業創新方案亞太區總經理葉怡君則分享加速AI與工業元宇宙的創新等科技趨勢。

此外，在垂直市場上，鎖定智慧工廠、智慧設備、綠色能源、智慧交通四大應用領域，並涵蓋加速運算與影像，以及軟體定義網路及工控資安兩大技術應用展開系列行業論壇，與全球夥伴分享其商業策略及前瞻技術。

蔡淑妍說，今年全球夥伴會議不僅是一個展示研華在工業物聯網領域最新成果和策略平台，更是一次匯聚來自世界各地產業專家的機會，共同探討未來產業發展趨勢和市場機會。未來研華將積極引領工業物聯網領域創新，並積極推動AIoT新世代的發展。

研華指出，本次大會不僅包括主論壇和行業系列論壇，並特別關注在邊緣AI、邊緣安全、邊緣即服務，以及工業物聯網雲平台WISE IoT數位解決方案四大科技趨勢，並展示一系列新產品，期望藉此與合作夥伴共同探索、掌握AIoT新興商機。