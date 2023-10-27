淨零永續人才育成班結業

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臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所與中華公司治理協會合作，並結合北中南三所大學開辦「淨零永續人才育成班」已結業，共培養我國上市公司淨零永續的人才240位，將主動積極而有效地推進，從碳盤查到淨零排碳完整系統的策略性行動。

面對全球氣候變遷的挑戰，證交所及碳交所為能掌握「碳治理」（carbon governance）的發展趨勢，近期特地與中華公司治理協會合作，並結合北部的臺北科技大學、中部的中興大學

，以及南部的成功大學共同開辦「淨零永續人才育成班」。

「淨零永續人才育成班」為提升企業與社會的共生效益，並且能創造更優質而獨特的價值網絡，規劃了跟企業如何推動落實淨零永續相關的主題課程，期待與企業及相關機構共同努力，塑造臺灣成為全球永續治理的新典範。

規劃的課程包括「碳排放與碳權交易機制分享」、「永續公司治理的新趨勢」、「董事會如何訂定ESG永續治理策略」、「永續報告書實務解析」、「碳匯、碳權與碳交易」、「國際碳權案例研析」、「永續報導未來國際趨勢」及「董事會／高階管理者在ESG治理的角色與職責」等。

碳交所表示，研習中與會學員跟講師互動熱烈，對於如何掌握世界最新趨勢、政府政策及法令的發展、企業如何提前布局、董事會及永續治理的相關單位如何結合推動，以及相關專業研究教育服務機構的合作等，都有十分深入的討論，對淨零永續各項行動以及永續報告書的揭露，都能進一步掌握。

為輔導更多上市企業及早加入減碳行動行列，證交所及碳交所明年度將以多元的方式開辦人才培育課程，並擴大與學校合作，強化與各團體連結，協助資本市場培育更多ESG人才，推動企業持續朝淨零轉型目標前進。