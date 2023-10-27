全球股市震盪 證交所穩軍心

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台股26日大跌1.74％，臺灣證券交易所隨即發布新聞稿信心喊話，強調台股與同時段日經指數下跌2.18％及韓國KOSPI指數下跌2.65％相比，台股跌幅仍相對較小，受到影響程度較低。

證交所指出，近年由於台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際股市大幅波動時，國內加權指數會與全球市場連動同步下跌，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對台灣的影響。

證交所表示，近期以巴爆發衝突，國際地緣政治風險高漲，加上美國晶片禁令影響科技產業，以及高利率環境、通膨疑慮未解，國際主要股市震盪劇烈。

證交所進一步說明，從以巴衝突爆發的10月7日起至10月25日，全球主要股市大多下挫，除了日經指數上漲0.82％之外，韓國KOSPI指數下跌1.89％、新加坡海峽時報指數下跌3.01％、美國道瓊工業指數下跌1.11％、S＆P500指數下跌2.83％、NASDAQ指數下跌4.54％、費城半導體指數下跌7.75％、德國DAX指數下跌2.22％，台股則下跌0.98％，相較於其他主要市場，尚無跌幅較其他市場大的現象。

證交所強調，將會密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，而證交所也會督促上市公司資訊傳達的及時性。