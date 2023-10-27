大專院校知識競賽 11/6報名截止

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由臺灣證券交易所舉辦第20屆「校園證券投資智慧王」－全國大專院校知識競賽活動，自9月25日開放報名以來，各大專院校踴躍組隊報名，歷年來報名隊伍學生科系涵蓋廣泛，並不限於商學院學生，今年活動總獎金超過80萬元，奪冠更可獲得12萬元獎學金。

證交所表示，冠軍隊伍可得12萬元獎學金，亞軍取兩隊，每隊也有5萬元獎學金。活動報名時間至11月6日截止，歡迎還沒報名的各大專院校學生踴躍組隊參賽。

各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），三人即可組隊報名參加（同校不限年級、系所，大學及碩博士生也可混搭）。詳細活動辦法請參閱官網（https://act.twse.com.tw/wisdom/）。

此項競賽活動將於11月15日～17日，連續三天舉行網路初賽；12月上旬於各分區進行實地複賽及財經講座；12月22日於臺北101大樓進行總決賽，總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，各階段的優勝隊伍亦均獲頒獎金、獎狀及獎牌。

證交所說，完成報名的隊伍即可無限次數至題庫取題練習作答，請同學們於組隊完成報名取得帳號、密碼後，登錄活動官網選「模擬取卷練習」，系統即隨機挑選64題題目，組成模擬試卷，供參賽者練習作答，愈早報名，可練習次數愈多。