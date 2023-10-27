Q4除息行情 營建股有底氣

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Q4除息營建類指標股

營建股第四季除息行情將陸續啟動，太設（2506）預計11月23日除息，上半年每股配息0.1元；遠雄建（5522）10月31日除息，上半年配發現金股息1元。

由於太設年底至明年有二建案完工交屋，明年業績成長力道將優於今年，遠雄建第四季除有台北大巨蛋BOT案將取照的題材消息外，未來三年建案完工量更是年年高，2026年營收將首度挑戰千億元關卡，基本面可望支撐除息行情。

太設今年前三季營收年增14％至7.46億元，第四季除有轉投資的豐洋興業、太平洋房屋、馬來西亞沙巴購物中心、群策翡翠灣溫泉飯店等，持續挹注營收和獲利之外，預售即已完銷的「太平洋陽光四季」第一期別墅，總銷約10億元，預計今年完工交屋，將貢獻獲利。

另外「太平洋敦南麗舍」小宅案位於台北東區蛋黃區地段，總銷約9億多元，太設可分回約4億元，預計明年完工交屋，今、明兩年業績題材不斷。

遠雄建今年全年完工案量約113億元，比去年的156億元減少，包括台中「頂美」、南港「宜進I-CITY」、桃園「青晉」、台南「北府苑」等案。

遠雄建上半年營收68.17億元、年減42.04％；稅後純益11.1億元、年減55.34％，EPS為1.42元。下半年除新案交屋入帳外，還有8月處分台中北屯土地及建物給富宇建設，處分利益達5億元，約可貢獻每股獲利達0.6元，為下半年的大補丸之一。

遠雄建轉投資的遠雄台北大巨蛋，預期第四季也可取得使照；明年後，業績成長力道將更可觀，預估完工案量達209億元，2025年將大幅攀升至360億元，2026年更將衝高至1,119億元，未來可望連旺三年，邁向業績高原期。