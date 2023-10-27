寶徠 辦理現增3.3億元

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寶徠（1805）營運露出轉盈的曙光，繼日前完成減資3成後，26日公告辦理現增發行新股3.3億元，且明年北市信義區建案「松雍」將完工交屋，全年可望虧轉盈，松山區建案「璞園樸園」則預計2025年完工，再加上寶徠攜手「鎢鋼大王」廖萬隆家族、璞園建築團隊合作的桃園華亞合建廠辦大案，明年公開銷售，總銷將逾200億元，市場預期營運可望明顯攀升。

受惠基本面轉好的題材，寶徠26日股價終場大漲5.77％，超越月線，收高在13.75元，躍居為營建股盤面焦點。

寶徠建設財務長黃文正表示，為了彌補虧損，寶徠於今年10月初辦理完成現金減資3成，資本額降至7.02億元，再辦理現增發行新股3.3億元，每股11元，其中員工認購1成、公開發行10％、原股東依持股比認購約8成。

寶徠上半年每股仍虧損0.45元，不過日前減資後每股淨值已提升到7.25元；預計現增發行新股後，股本將放大到逾10億元，有助充實營運資金，再加上明、後年將連續有台北市蛋黃區住宅案完工入帳，可謂最壞的時機已經過去，明年起營運動能將明顯轉強。

值得注意的是，寶徠創辦迄今規模最大的指標大案－寶徠與「鎢鋼大王」廖萬隆等家族、大股東璞園，合作開發的桃園龜山華亞段259-1地號等七筆土地合建大案，已有新進度。

黃文正透露，該案占地6,033.43坪，規劃為頂級廠辦園區，目標年底前取得建照，力拚明年上半年公開銷售，總銷估計超過200億元，將是寶徠首跨廠辦市場的作品。