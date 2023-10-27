外資期現貨 齊站賣方

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美股25日受Google母公司Alphabet財報不佳、德州儀器財報公告令人失望，加上美國公債10年期殖利率不斷攀升，四大指數全面下挫，尤其以科技股為主的費半跌幅更下探4.13％，不僅在26日讓亞股一片哀嚎，也拖累台股表現，在股匯雙殺下，加重資金撤出壓力，終場收最低16,073.74點。

台指期則是下跌289點收16,069點，逆價差擴大至4.74點。

周四受美科技股重挫，台股開低走低，權值股的晶圓雙雄、日月光投控及研華均表現弱勢，跌幅落在1.5％至4.6％不等，其中造紙、生技醫療、汽車等傳產也同步走弱，隨著IC設計為主的高價股在尾盤下殺，終場重挫285.15點收最低點。

永豐期貨指出，台股跌破自9月底以來多方積極防守的16,200點關卡及前波低點，目前短、中期均線呈現空頭排列，加上外資賣壓不斷，短線不排除進一步回測萬六尋求支撐。

台指期部分，11月台指期以16,069點作收、下跌289點，成交10.98萬口；12月期貨以16,070點作收、跌290點，成交1,382口。

台指期淨部位，三大法人淨空單增加4,058口至12,155口，其中外資空單加碼超過多單，淨空單增加4,207口至12,384口；十大交易人中，特定法人全月淨空單增加2,456口至6,798口。

群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面偏悲觀，技術面上因台股波動率上升態勢，短線在高點不過下，反彈仍可以選擇權方式操作。

自營商選擇權淨部位，並無明顯多空方向，近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為九千餘口，賣權OI略微往下履約價作翻移退守，周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點；全月未平倉量put/call ratio值由1.04降至0.9，VIX指數上漲0.58至16.97，整體選擇權籌碼面偏空。