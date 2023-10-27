獲利優 傳產股王、股后權證香

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上市櫃第三季財報陸續出爐，傳產股王、股后齊報佳音，獲利繳出優異成績單，亞德客-KY（1590）單季獲利創高，多家外資齊聲力挺，目標價最高喊上1,320元；材料-KY（4763）則是8月自結獲利寫歷史新高，累計前八月大賺逾三個股本。法人指出，在電子股重挫之際，非電族群可望逆勢吸引市場眼球。

亞德客-KY法說會傳捷報，公布第三季稅後純益19.4億元，創單季新高，EPS達9.7元，單季賺近一股本，前三季EPS 26.33元更是逼近三股本，寫同期新高，會後法人也掀起一波升評潮，國內投顧及外資多維持買進評等，目標價介於1,150～1,320元間。

中信投顧指出，亞德客線性滑軌業務今年3～7月每月營收成長至人民幣3,000萬元，9月營收更創下5,200萬元的新高，目前線性滑軌產能利用率僅4～5成，但已有客戶簽署年度合約，預期利用率尚有向上空間，預期滑軌仍將是亞德客2024年成長亮點，後續也規劃於2024年底或2025年推出電汽缸新品，跨足大陸100億元規模電汽缸市場。

至於絲束廠材料-KY今年來業績表現亮眼，單月營收今年「月月創新高」，9月營收12.17億元，月增8.33％、年增近2倍，近期公布8月自結稅後純益5.66億元，年增466％，EPS 7.92元也續創新高。

材料-KY客戶涵蓋全球四大煙商，法人指出，今年訂單已超過現有產能；此外產能方面，材料-KY也預計在2024、2025年共完成3萬噸的醋片產能擴增，新產能挹注下，後市成長動能可期。