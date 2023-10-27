喬山、美時2024營運 法人喊讚

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健身器材大廠喬山（1736）9月營收續創今年新高，拉貨效應將延續至第四季；美時（1795）血癌藥在2024年美國市占增加至5.5％等利多激勵，法人看好2024年營運展望。

受惠於歐美商用大客戶拉貨動能推動，喬山9月合併營收35.87億元，年增9.54％，創同期新高，前三季營收253.13億元，年增14.34％，創同期新高。喬山表示，歐美商用大客戶拉貨將延續至今年第四季。

歐美各地恢復常態生活後，商用健身器材客戶的汰舊換新需求陸續釋放，同時看準疫後商機，快速展店搶占市占率。

Planet fitness星球健身房2023年要新增140間加盟店，長期總店數計劃要從目前2,400多家增至4,000家。Basic-Fit為歐洲最大健身房俱樂部，預計2023年新增200間以上健身房，並透過增加供應按摩椅等來提高會員費，而按摩椅也是由喬山提供等。至於新客戶Anytime fitness，每年以展店300家速度擴展。

法人認為，全球商用健身器材市場需求的成長增速，2024年喬山的獲利將優於今年。

美時為跨國製藥大廠，上半年受惠Lenalidomide學名藥毛利率高於8成，在占比擴大下，進而優化獲利結構，EPS為9.43元，毛利率達近6成，為59.62％。

美時前三季營收135.38億元，年增18.13％，第四季因血癌藥可能不再出貨，預估營運將季減，惟全年營收成長率可望達成。

美時2022年血癌用藥Lenalidomide進軍美國市場。法人預估今年Lenalidomide全美市占將達3.4％，2024年增加至5.5％，單一藥品營收可望達52億元以上，法人建議買進。