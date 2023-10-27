瞄準裝潢需求 信貸利率下殺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國銀搶攻信貸祭優惠

瞄準裝潢族及短期資金需求商機，國銀信貸利率下殺至0.01％，中信銀看好國人裝潢需求，近期推出裝潢用途的房信貸專案，首期年利率僅0.01％；台新銀更不限族群，前二期利率也下殺至0.01％；國泰世華銀針對優質企業，也推出前3期固定利率1.68％起。

中信銀指出，據行政院主計總處公布消費者物價基本分類指數，住宅維修費指數自2013年的90.39攀升至去年的105.83，成長增幅達17％，今年9月指數更達到110.02，創下歷史新高。為滿足國內家居市場消費潛力與民眾資金靈活運用需求，與睿締國際科技旗下「HOMEE 合宜家居」合作推出裝潢房信貸專案，首期年利率僅0.01％，額度最高可達新台幣500萬元，亦可選擇融資房貸，可貸額度最高達房屋鑑價價值的85％。

但中信銀提醒，第二期起利率拉高至2.90％至14.98％（機動計息），且有開辦費9,000元。

台新銀表示，搭配秋冬季節，祭出暖冬限定方案，前二期優惠利率僅0.01％，額度最高新台幣500萬元，無論是結婚、子女教育、翻修房屋、出國旅遊都可以申辦，使用手機線上申請還可再獲手續費最低2,000元。

國泰世華銀說明，目前推出二大信貸方案，一是針對現行客戶，最低3.80％起、免手續費，二是專案認定的優質企業，前3期固定利率1.68％起。要拉高申貸條件，建議平時能依自己的還款能力妥善使用信用貸款、信用卡等金融工具，並準時繳款與繳足款項，以利積極建立良好的信用紀錄，逐步強化個人信用評分。

台新銀提供申貸小撇步，建議可選擇一家金融機構，比較額度、利率等條件，找到適合自己的方案，搭配線上快速申請，能更方便快速取得資金。