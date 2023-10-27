Q4投資布局 滙豐銀看好4大主題

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據歷史數據，股票與債券往往在最後一次升息後表現相對較好，當美國升息循環近尾聲之際，滙豐（台灣）財富管理對第四季投資布局相對看好美股、印度、投資級債以及永續題材等四大主題標的。

滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處資深副總裁李勝凱表示，通常在最終升息後的6～12個月內，特別是沒有出現經濟衰退下，股票與債券的表現均會跑贏現金，因此持續看好高評級的中等存續期債券，因為可鎖定可觀的收益率，同時亦繼續投資全球股票。

考慮到市場、行業與企業層面的基本面差異甚大以及股票估值大幅上漲，目前股市已來到關鍵點位，美股估值仍低於過去五年平均水準，即使看好，美股投資人仍需謹慎選股。

李勝凱指出，在亞股中看好印度及印尼，對於日股採中性看法，目前反倒更看日圓後市，150日圓兌1美元已差不多，日圓未來再貶的空間有限。

李勝凱看好印度股票及債券，因印度的數位化和綠色轉型蘊藏龐大機會，而且印度有龐大的國內經濟和年輕人口支持消費，更有印度改革開放，支持國際資金持續流入印度市場。儘管如此，無論如何看好單一市場，把所有資金押在科技股或單一市場都不是明智的投資策略。

除美股、印度股市外，債券投資上，李勝凱認為，目前環境仍是鎖定中等存續期投資級別債券的好時機。因市場開始預期降息時，這些債券將帶來良好回報，美國國債也具吸引力，目前收益率已來到多年高點。

投資人還可留意具有創新和可持續性的投資標的。李勝凱強調，潔淨能源和電氣化是推動減碳的主力，再生能源的投資金額在2022年已達4,950億美元。

除此之外，人口老化及慢性病的治療需求持續，醫療產業如免疫腫瘤學、肥胖症和罕見疾病等領域有龐大的商機，利率與通膨前景更加明朗，會利好風險資產，但金融市場變幻莫測，投資人須繼續聚焦基本面強勁的優質企業並保持分散投資。