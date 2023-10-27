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宏庭科技 獲Google雲端專業認證

幫助企業建置雲端資安解決方案，保護敏感資料、防止惡意軟體攻擊與威脅

  • 工商時報 謝易晏

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企業遭受惡意攻擊、勒索事件時有耳聞，也讓雲端資安的防護成為持續關注的焦點，宏庭科技作為Google Cloud菁英合作夥伴，為全台首家取得Google Cloud Security Specialization專業認證，透過提供企業完整的諮詢、雲端佈建與教育訓練等並依企業需求建置不同資安解決方案，讓企業安心擁抱雲端。

Google Cloud security specialization是一項來自Google Cloud提供的特殊認證，象徵著合作夥伴具備卓越的雲端專業知識與資安基礎設施實踐能力。在審核的過程中，合作夥伴必須接受由Google Cloud專家所主導的評估歷程，全面審查包括其客戶基礎設施保護、數據和工作流程，以及執行安全最佳實踐等能力，證明能為客戶提供高水準的雲端資安解決方案。

擁有最專業架構師和維運團隊的宏庭科技，至今已協助海內外2千多家企業導入Google Cloud Platform應用，能為企業建置包含Cloud Armor、Security Command Center、reCAPTCHA Enterprise、BeyondCorp、Chronicle、Cloud IDS等雲端資安解決方案，保護企業敏感資料、防止惡意軟體攻擊與威脅。

博弘雲端暨宏庭科技執行長何冠生表示：「很榮幸宏庭科技的雲端資安能力獲得Google Cloud原廠認可。宏庭具備多元國際合作夥伴，所有雲端架構師也經過原廠合格認證，產品知識與專業技術領先業界。我們期望透過導入Google Cloud世界級雲端資安解決方案，針對靜態及傳輸中的資料加密，協助預防、偵測以及回應網路威脅，全方位協助各產業保護敏感資料。」

雲端資安已經成為科技業中不容忽視的趨勢。許多企業和組織正在積極尋找具有雲端資安專業知識的合作夥伴，以確保他們的數據和資訊受到妥善的保護，Google Cloud Security Specialization除了是一種榮譽，更證明宏庭科技有能力在Google Cloud環境中，提供最高品質的雲端資安解決方案。

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