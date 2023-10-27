興大高教深耕成果展 成效績優

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中興大學自2018年獲得「教育部高等教育深耕計畫」，連年成效績優，2020年起至今，經費連續4年排名全國第5。此次「高教深耕計畫聯合成果展」展區分為產學研鏈結中心、特色領域研究中心、大學社會責任、高教公共性等四大區，展出多樣獨步全球的前瞻研發技術及產學合作成果，呈現興大近年來在教學、研究及社會服務的亮眼成績。

「前瞻植物與食糧高端生技研究中心」，由國家講座教授楊長賢統籌，結合院士賀端華、院士葉錫東、玉山學者Dr. W. Gruissem等組成堅實研究團隊，推動前瞻作物基因體及功能性基因分析研究及其應用。

「永續農業創新發展中心」由中興講座教授林俊良擔任計畫主持人，在循環農業、設施農業、生態農業、科技農業四大領域，展現亮點成果與重大社會貢獻。

「鳥禽遺傳資源暨動物生技研究中心」由副校長陳全木擔任總主持人，結合特聘教授劉宏仁、胡釗逸、陳志峰與20多位優秀學者、及美國南加州大學院士鍾正明、中研院院士李文雄、加拿大多倫多大學院士Robert Reisz等國內專家組成堅實研究團隊。

「前瞻永續負碳資源創意研發中心」由主任林寬鋸擔任主持人，該中心於今年9月正式揭牌，並提出將在興大建立全球首座「綠氫碳中和沙盒驗證場域」，提升淨零技術的前瞻研究，以負碳材料、新能源突破與製造、永續資源化學、永續雲平台，為四大研究重點。大學社會責任專區則展示校內積極結合農業、生科、獸醫與智慧機械等強項領域，連結校外資源，帶動師生共同參與USR計畫成果。

產學研鏈結中心由主任張健忠及副主任謝昌衛擔任總主持人，展示師生創業育成與產學鏈結成果，另結合教師豐富資源提供校本部、中科及南投校區優良培育空間及建置「興創基地」，打造一站式完整創業輔導服務，培養興大學生職涯上的多元發展能力。在國內外產學鏈結上，興大與瑞思資訊共推VANS雲端聯合服務平台、無人機之綠能巡檢技術跨國線上交流媒合會、五方聯盟產學媒合會及無人機產業供應鏈智慧製造聯盟等，積極促進學術界的研發技術與產業界接軌，創造興大品牌價值。