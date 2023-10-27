桃竹苗分署在職訓練 百家企業力挺

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於25日舉辦「113年企業在職訓練計畫及就業服務資源推動說明會」，介紹各項在職訓練計畫申請程序及就業服務相關資源，希望將人才培育和就業資源整合一次完整性提供企業參考，協助企業更有效地運用政府資源，獲得現場逾百家企業熱烈支持及迴響。

位於桃園市龜山區的杏一醫療透過申請桃竹苗分署「企業人力資源提升計畫」，辦理相關門市經營、儲備店長及菁英幹部等培訓課程，成功協助公司內部465名青年在職員工提升專業能力，還實現經驗傳承和強化內部協作。

桃竹苗分署長林淑媛表示，協助事業單位培育優質人才提升競爭力，是政府的重要任務，近年來桃竹苗分署積極協助企業辦理在職訓練，截至今年9月底，已有逾600家企業共2萬多名在職勞工受惠，其中企業僱用人數在51人以上可以申請「企業人力資源提升計畫」，如曾獲經濟部「推動中堅企業躍升計畫」及勞動部「國家人才發獎」等獎項的事業單位最高可申請補助訓練費用200萬元；此外，企業僱用人數在50人以下，可申請「小型企業人力提升計畫」，並可獲全額訓練經費補助。

桃竹苗分署目前已協助超過4,000名青年透過在職訓練的專業培訓，持續在工作領域上強化專業能力，使他們具備優異的薪資競爭條件，為青年爭好薪，也為企業培育新血。