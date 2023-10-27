5檔台股基金 10月以來勝大盤

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10月以來打敗大盤的台股基金

台股10月行情震盪加劇，面對萬六關卡防線保衛戰，但據統計，仍有五檔台股基金績效表現勝大盤。投信法人強調，台股雖然基本面佳，不免還是受國際局勢影響，台股基金波動較個股低，台股現階段投資布局難度提高很多，建議透過台股基金逢低分批布局。

群益投信表示，股市這一波整理結束後，仍有機會朝多頭發展，中長期來看，台股多頭趨勢不變，第四季在GDP往上、總統選舉紅利、2024作夢行情推升下可望走出震盪區間，可逢低趁機分批布局。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，這波台股受到國際市場因素干擾，包括美國擴大AI晶片出口大陸限制，衝擊台股AI族群投資信心，另外，以巴衝突未有降溫態勢，市場擔憂以色列對加薩採取全面地面攻擊，恐慌情緒增溫，加上上周聯準會釋出的看法被解讀為可能再度升息，美債殖利率一度衝破5％等，都使得台股投資信心受干擾。

從基本面來看，整體表現已有反轉向上趨勢，孫傳恕分析，目前各科技類股的庫存調整與管理，相較去年以來最高水準已明顯下降，包括PC、NB、伺服器、面板、記憶體等皆然，一旦庫存跌價損失提存的金額下降或是持續回沖，有利廠商獲利改善；以記憶體為例，DRAM、NAND Flash廠商連續兩季供給下滑，促使下游通路商、IDM廠啟動補庫存需求，帶動DRAM、NAND Flash報價不論是現貨或是合約價格皆出現上揚。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈認為，國際情勢混亂，及台股年度主流AI族群均有營收表現略低於市場預期的現象，大盤仍在震盪且預期將會持續一段時間；但基於科技產業多數已庫存去化完畢，且低迷2年～3年的個人電腦及手機產業可望見到需求回升，同時相關應用電子零件規格持續升級，中長期台股在消化國際利空後，仍可望延續多頭發展。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧指出，台股短線受到以巴衝突升溫、美國擴大晶片禁令等雜音干擾，呈現區間震盪，市場緊張氛圍籠罩，不過隨著基本面轉佳，加上重要法說針對財報與展望皆釋出正向訊號，有助穩定投資氣氛，對台股後市仍維持樂觀看法。