大盤震盪 布局主動式台股基金有利

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今年以來國內股票型基金績效表現

聯準會（Fed）主席鮑爾暗示11月暫停升息，美國就業增長強健，美10年期公債殖利率衝至16年來高點，台股震盪尚待時間整理，盤面焦點個股表現，投信法人建議，可留意具營收利多題材強勢族群，可藉由主動式台股基金布局，在大盤回檔之際，積極找尋具潛力優質題材股。

日盛上選基金研究團隊表示，統計1990年以來美國國債收益率觸頂回落後，台股的1個月、3個月平均累計報酬率分別為3.9％、3.8％；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為3.8％、11.3％，顯示利率敏感性愈高的族群在殖利率回落時更容易獲得市場青睞。現階段盤面焦點仍以選股為重，並看好台股中長期表現。

國發會預估第四季景氣燈號將脫離藍燈，第四季出口也可望恢復正成長，整體經濟呈現谷底回溫，挹注股市動能。19日半導體龍頭廠法說公布第三季毛利率、營益率雙雙優於目標值，第四季美元營收優於市場預期，為歷年同期次高，法說呈現中性偏多，因此，市場仍將先關注AI概念股的後續表現。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表指出，近期台股成交量略有起色，但國際情勢混亂，及台股AI族群營收表現略低於市場預期，大盤仍在震盪且預期將會持續一段時間；但基於科技產業多數已庫存去化完畢，且低迷2～3年的個人電腦及手機可望見到需求回升，相關應用電子零件規格持續升級，中長期消化國際利空後，台股仍可望延續多頭發展。

台新台灣永續高息中小型ETF經理人王嘉豪認為，市場仍面臨地緣政治風險，但仍具兩大投資契機，一是分析師預期Fed明年升息動作將暫停，有利股債市展開反彈行情；二是美國及台灣明年將舉行總統大選，有利市場投資氣氛展望，第四季台股行情可樂觀看待。

觀察近十年台股季度統計，第四季上漲機率高達9成，為上漲行情最佳的一季、平均漲幅4.5％，近期台股大幅回檔正好提供逢低買進最佳時機，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。