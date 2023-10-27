日股升勢可期 基金買點到

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日經225指數表現

日本央行最新公布將維持負利率和殖利率曲線控制計畫不變，符合市場預期，同時日本央行表示必要時將提出刺激措施，在短線上因美國通膨壓力及大陸經濟下行風險攀升，有可能會出現階段性調整，但從總體基本面來看，日股調整後向上走勢仍具可持續性，建議逢低時布局日本相關基金。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，雖然日本近期通膨是由成本推動，非終端消費者需求導致，但在最近強勁的工資上漲與物價調漲範圍擴大後，正改變民眾對物價預期，物價漲幅已觸發消費者通膨預期上漲，日本終於有望擺脫通縮的相關疑慮。

日本半導體產業庫存調整接近底部，汽車類股受惠日圓貶值及產線正常化，同時日本企業整體獲利強勁，日本企業的獲利率普遍性改善，勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，另外，日本政府推動數位化轉型等技術革新，也是本次日本股市上漲的動能之一，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）指出，日圓將持續表現弱勢，預估有可能貶破1美元兌150日圓價位，最低可能來到155日圓～160日圓之間。原因為日銀貨幣政策調整相對緩慢，目前美國的基準利率已來到5.25％～5.50％的區間，且不排除繼續升息的可能性，美日利差再度擴大，日圓將持續面臨貶值壓力，有利日本企業獲利成長。整體日本利多題材不減，日股投資魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔認為，日股長線行情與投資理由相當完整，第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。有三大情境與理由，支撐日股具長期投資價值，一是大陸旅客尚未回到疫情前水準，後續消費效益可期；二是日本交易所財務重整射出新三箭，有利企業獲利營運動能提升；三是日本政府鼓勵民眾將儲蓄轉向股市投資，可望帶來資金催化股市。