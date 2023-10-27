政策利多出籠 法人看好陸股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

十一黃金周數據雖回溫，但陸股10月以來依然漲少跌多，近期A股表現仍顯疲態，但仍有法人看好大陸A股政策利多持續出台，靜待資本市場發酵。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，近期中央匯金公司再度增持大陸四大國有銀行股票，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行，被視為提振A股的最新措施，中央匯金並表示將在未來半年繼續增持，市場認為此舉不僅帶來增量資金，也有利穩定投資者信心，尤其目前銀行股估值普遍偏低，將有助於銀行股估值修復。

即使大陸十一黃金周數據回溫，陸股仍沒有好氣色，許智洋指出，十一黃金周數據回溫仍有利於經濟止穩，雖陸股表現仍顯疲態，但看好政策利多持續出台。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，大陸9月製造業PMI連續第四個月回升，已至榮枯線以上，達到50.2％，較8月回升0.5個百分點。從需求端看，大陸國內需求穩中有增，外需下滑勢頭放緩；從生產端看天氣影響減弱，開工旺季下企業生產進一步加快。

廣州在9月20日公佈優化住房限購政策，放寬購房條件，8、9月已有多地出台放鬆限購政策，隨著「穩增長」政策的不斷加碼，市場預期逐漸改善，以銅、螺紋鋼、煤炭等為代表的核心上游大宗商品價格明顯回升，商品指數在過去三個月不斷走強，短期大陸經濟預期開始上修，市場等待增量資金流入。

高依暄強調，隨著地產、一籃子優化債券市場等舉措的陸續落地，長期化解風險和回歸增長的路徑會更加清晰，最終會逐漸改變投資者對於經濟前景的展望，近期商品市場走勢已經在反映這些積極的變化。後市類股操作可關注三條主線，一是科技創新，AI領域仍是今年確定的產業趨勢；二是消費復甦，具有邊際改善的食品飲料、家電、出行餐飲等；三是大陸特色估值重塑，即能源、基建、房地產等產業鏈。