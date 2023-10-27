主動式台股基金 人氣夯

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9月境內各類主動式基金，台股基金成人氣王，據投信投顧公會統計，國內股票型基金淨申購金額以178.4億元居冠，定期定額也是台股24.46億元居第一。

安聯投信台股團隊表示，對台股維持樂觀看法，拉回時建議伺機布局，主要因半導體有釋放開始復甦的味道，AI族群籌碼比較亂，預期供應鏈第三季季報恐差強人意，短期在缺乏財報利多支撐且先前估值較高的情況下，較容易面臨獲利了結壓力，部分資金有機會從AI轉到基期較低且具較高殖利率的半導體族群。

半導體族群年初以來漲幅相對落後其他族群，且本就定調第四季需要調節漲多部位轉到半導體，有助相關族群接棒；但AI大方向未改變，未來布局主要還是判斷那些競爭格局門檻比較高，佈局往這個方向走相對有利。

新光投信投資管理處副總吳文同指出，明年值得關注的產業投資亮點，首推半導體產業，尤其在台積電第四季展望樂觀、AI長線趨勢需求看漲下，相關利基族群，包括IC設計、IP矽智財公司等有望接棒，加上年底台股選舉行情升溫，建議空手可趁現階段台股短線地緣政治利空干擾時，逢低布局台股主動基金，掌握明年台股主流股向上潛力，創造投資超額報酬表現。

債市或多重資產方面，安聯投信指出，就業市場具韌性，提供消費支撐，企業獲利動能也優於預期，可藉由成長股及折價的非投資等級債券，與攻守兼備的可轉債組合，兼顧收益及成長投資機會；但因利率仍在高檔，建議以美國收益和短債策略來平衡收益與波動。

富蘭克林證券投顧認為，儘管目前全球股債市對以巴衝突的反應仍相對有限，但中東地區有許多大型石油生產商及重要的運輸線，區域不穩定很可能導致油價攀升而增添通膨風險，進而影響全球經濟成長。建議可藉由側重在中短天期美國公債，及投資級公司債等高品質債券居多的精選複合債資產，以因應變化多端的全球政經情勢。