大選行情 印度基金帶勁

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印度4月年舉辦總理大選，市場預估選舉效應將在第四季起及明年初持續發酵。根據歷史經驗，印度指數在選前六個月至選舉當天，普遍有逾10％的漲幅，即現在就可伺機進場布局印度基金，掌握選舉行情。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數延續上半年動能，9月成長力道強勁不墜，當地經濟數據均維持溫和向上的熱度，製造業與服務業PM均保持高檔強勁，維持在50枯榮線之上。

後市選舉效應將持續發酵外，企業財報陸續公布也將為印度指數帶來激勵效果，同時，資金輪動下，開始流入低基期公司，像是價值型龍頭股，促使股票表現均值回歸的現象，資金分流入小型股較多、大型股較少的情況在近期也持續縮減，估計印度龍頭股將會掀起補漲行情。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，鑒於印度基本面動能強勁，製造業與服務業PMI持續維持在擴張水準之上，通膨可控也降低央行升息壓力，加上企業財報表現優於預期，且官方持續透過政策措施來促進產業發展，股市前景仍值得關注。

短期來看，第四季也是印度的節慶消費旺季，相關類股表現可期。

更長遠來看，近年受到美中緊張、疫情干擾，令大型國際企業考慮分散生產基地，以降低供應鏈中斷風險，印度基於其勞工成本相對便宜，便是在供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上印度政府也積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引外資進駐，投資前景值得期待。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，印度人口結構非常年輕，擁有豐富的年輕人口紅利與龐大的內需消費市場，讓印度無懼全球經濟下行逆風，今明年經濟整漲率預估將維持6％以上的高成長。

印度基於其勞工成本相對便宜，便是在供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上印度政府也積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引資金進駐，投資前景值得期待，充沛勞動力、低廉的薪資、重視科技人才培育，未來印度成長性與潛力不容小覷。