目標到期債基金2.0版 鎖利

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到期債券基金比一比

目標到期債券基金過去大多以持有到期為主，投信業者基於能同步獲取債息、資本利得雙頭甜機會，讓目標到期債基金再進化，近期的升級版機動到期債基金，藉由提前結算機制，掌握債市高殖利率環境下的投資機會。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，機動到期債券基金設置提前結算機制可鎖住獲利機會，有助掌握投資效率較佳時期，降低未來利率不確定的投資風險。成熟市場信用評等A級以上的優質債券，因基本面佳不易大幅波動，加以一籃子債券投資組合，可分散投資風險。

聯邦基金利率期貨市場最新預測，明年美國聯準會可能開始降息。杜承豪指出，當聯準會開始降息時，A級投資等級債因較優的信用品質，其資本利得高於BBB及非投資等級債的機率大，違約風險也較低，將是接下來降息循環下的債市布局首選。

富蘭克林證券投顧認為，儘管目前全球股債市對以巴衝突的反應仍相對有限，但由於中東地區有許多大型石油生產商及重要的運輸線，區域不穩定很可能導致油價攀升而增添通膨風險，進而影響全球經濟成長。建議藉由側重在中短天期美國公債，及投資級公司債等高品質債券居多的精選複合債資產，以因應變化多端的全球政經情勢。

駿利亨德森投資客戶投資組合經理全球主管Philip Wood分析，債市歷經去年價格大幅回跌後，目前債券殖利率已來到2008年～2009年金融海嘯時代以來前所未見的高檔，從債息收益的角度，現在是難得一見的進場時機。即使聯準會可能還會再升息一碼，與去年大幅升息相比，對債市的影響也明顯低很多。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，美國經濟軟著陸的機率升高，且通膨增長率亦逐漸減低，包括科技非投資等級債券在內具有高殖利率和成長主題的債券，將有相對投資價值。從價值面來看，科技相關非投資級債包括科技、媒體、寬頻網絡等產業，殖利率相較指數高，產業基本面改善，利差收斂幅度將好於其他產業。