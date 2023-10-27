殖利率助攻 非投等債具吸引力

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全球非投資等級債與新興非投資等級債近期表現分居第二、三名，今年以來績效前五名中，非投資等級債也占前四名。投信法人表示，近期風險性資產修正風險較高，但與股市連動高的非投資等級債具較低波動性，且目前指數殖利率8％～9％，未來只要企業違約率未大幅上升，投資效益可期。

凱基全球ESG永續非投資等級債券基金經理人賴昱廷表示，觀察非投資等級債券整體長期違約率平均落在2.61％，今年來是1.32％；進一步觀察不同評級債券違約率表現，BB級債券長期平均違約率為0.4％，今年以來0％；B級債券長期平均違約率2.14％，今年以來1.04％；CCC級債券長期違約率平均6.17％，今年以來5.18％，可發現BB級債券相較其他評級違約率更低。

美國非投資等級債券違約率今年以來雖小幅上揚，但企業獲利能力並未明顯下滑，各項信用指標也支持非投資等級債後續表現，預期2023年與2024年美國非投資等級債券違約率仍可落在長期平均水準3.1％之下，可以預期發債企業不會出現大舉違約現象，財務體質依舊穩健，償付債息能力無虞。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，在市場波動劇烈的情況下，投資操作上更需著重波動管理，優先順位高收益債的優勢在於其償債順序優於一般無擔保高收益債，更具有保障且同樣具高殖利率特性，尤其年化波動度低於一般高收益債，加上存續期間低，更能抵禦升息的不確定性。

當前市場持續面對美中貿易關係變化、地緣政治風險，及主要央行利率政策調整等變數干擾下，適度配置有助強化投資組合抗震能力。

金融風暴後至去年底，全球優先順位高收益債券指數各年度平均報酬率表現較全球股市優異，年度最大跌幅也都低於股市，且回補最大跌幅所需時間也較短，即復原能力較強，現階段適度配置有助強化投資組合抗震能力。