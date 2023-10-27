科技股好體質 修正成買點

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全球科技基金近月績效十強

近期科技股遇逆風，受美債殖利率衝高至5％、中美晶片戰等影響，加上部份大型科技股財報低於預期，帶來沉重壓力，然因AI科技產業前景仍亮眼，法人表示，空手投資人喜迎科技股跌勢，終等到股價大跌。

安聯投信表示，由於利率走揚，加上限制性利率水準可能讓經濟腳步放緩，預期未來一季波動可能升高，即便景氣降溫，企業獲利仍將持穩。

受益雲端以及軟體服務商較為明確地發展前景，半導體產業尤其受惠，以第二季財報和法說所釋出，看到許多企業談及生成式AI、人工智慧議題，有望看到科技外許多企業加速導入AI技術，這將提供長線機會和持久成長動能。

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格（Matthew Moberg）同樣看好AI及其成為主要技術平台的前景，他指出，近期美債殖利率上升、供應鏈重組、快速變化的監管環境及地緣政治風險，使近期科技股的股價波動，即使如此對於擁有良好財務體質且能持續產生收入和現金流量增長能力的高品質企業抱持正向展望，尤其AI相關產業。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，這波科技股價震盪反映過去一年AI股價預期性飆漲後，重新進入企業財報高度檢視期，市場正在觀察AI產業由話題性走向變現性，這個過程需要時間，近期AI概念股價在財報、雲營收成長等消息面呈現分歧，像是Google母公司Alphabet的財報與雲端營收成長不佳，不過微軟則受到雲端業務提振。

李坤憲強調，近期市場激情暫退，科技股投資信心減弱，不過，AI相關產業仍將是重要的發展趨勢，部份科技股價大幅修正震盪，再次顯示趨勢型產業挑選時機進場難度高，因此建議採紀律方式布局更能掌握新科技長期成長的趨勢紅利。