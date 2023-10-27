AI深入廠辦自動化 長多明朗

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Open AI針對ChatGPT推出升級功能，未來生成式AI應用領域再擴大。投信法人指出，AI的運用將為機器人及自動化產業帶來突破性新能力，整體AI產業成長動能強勁，建議採定期定額投資方式，更適合跟著機器人自動化趨勢成長進化。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成表示，今年以來股價漲多後的拉回整理，短線進盤整修正是正常現象，從AI發展的趨勢判斷，從去年第四季開始啟動的AI熱潮，目前仍然處於初期發展，過往網際網路的發展歷史研判，新科技的延續成長期間可能長達7年至10年。

隨機器人的能力越來越強，可望緩解全球缺工問題。最適合的投資方式就是長期投資，藉由定期定額的策略，而非擇機、擇時投資，才能跟隨機器人的進化掌握住趨勢投資的長期紅利。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，預估AI市場未來十年將有強勁增長，產值預計將從1,000億美元，成長到將近1.8兆美元，比現在多了將近20倍產值。AI需求爆發，目前算力以每3～6個月即翻倍的速度成長，強大算力需求帶動IP service，且AI追求最高效能，邁入先進製程將使IP產品ASP持續提升，相關廠商顯著受惠。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰認為，生成式AI使企業端能夠實現越來越多的工作自動化的解決方面，市場預期未來3年內將推動額外1,500億美元的資本支出在AI軟體研發。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，預期AI普及應用腳步將加速，AI長多趨勢明確，逢低布局主要投資標的仍以長期趨勢向上的AI產業為主，如AI/HPC、雲端受惠、IP/Design Service等，除了AI趨勢，看好電動車，綠能等投資主題。