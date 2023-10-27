退休族財務規劃 ETF長抱00933B

近日美國10年期公債殖利率觸及5％後回落，投資級債收益率亦同步自7％回落，投信法人建議把握債市高利進場機會，國泰投信舉辦「全民存債時代」投資講座，分享聯準會及債券市場最新觀察、2024年的投資環境及未來趨勢展望等，國泰投信總經理張雍川建議，退休族股債分散配、債市首選投資等級債ETF，推薦「國泰10Y+金融債ETF」（00933B），所追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，近期的到期殖利率高達約6.7％（10月20日），約為2009年來最高，每月配息還免繳二代健保補充保費，適合想要累積退休資產的民眾定期定額長期持有。

國泰投信總經理張雍川出席與談提到如何選擇合適的ETF，他建議投資人投資要回到本身需求，檢視財務狀況和風險承受能力，思考未來包括退休後的財務規劃，而ETF可觀察三大指標，第一是規模，規模越大代表有越多投資人買單，符合多數人的需求；第二是成交量，越多代表流動性越好，較不會有買不到或是賣不掉的問題，最後是ETF特有的折溢價風險，建議投資人在大幅溢價的時候不要去追高進場，避免買貴的風險。

投資人關心的債市前景，國泰投信ETF經理人鍾郁婕進一步說明，雖然聯準會9月公告的點陣圖預計今年將再升息1碼、明年降息2碼，但依據最新經濟數據以及Fed官員的對外談話，推測不再升息的機率偏高，預期2024年中有望轉向降息，債券市場投資機會浮現，建議投資人相較於債券基金，選擇更具低投資門檻與低成本等優勢的債券ETF，例如：00933B，對想要存債領息的長期投資人來說，是非常有吸引力的位置；若想要以資本利得為主的話，則可選長天期的美國政府公債，在降息環境價格上揚更快，像是國泰20年美債（00687B），10月24日收盤價28.36元，正是時候撿便宜。