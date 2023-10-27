首檔影響力主題 第一金11/6開募新基金

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近期國際政局紛擾，10年期美債殖利率一度衝上5％之上，科技業營收表現失色等，全球金融市場動盪大，也使得攻守兼備的多重資產基金受到市場發行青睞，此外，從基金名稱觀察，ESG、低碳等永續關鍵字，更是新基金的熱門主題，第一金投信屢屢掌握新產品趨勢風潮，預計於11月6日展開募集首檔影響力主題基金，第一金全球永續影響力投資多重資產基金一次集結今年投信業兩大熱門產品趨勢，提供投資人參與多重資產與影響力投資等產品趨勢。

從今年投信業發行最多的五大類型基金主題來觀察，永續主題仍然是市場共識度最高的議題，永續主題基金的多樣化更是順應國際趨勢潮流。

接下來更要關注的是聯合國2030永續發展目標（SDGs）進入倒數關鍵7年，也帶動海外投資機構陸續推動永續主題「影響力投資」新風潮。第一金投信搶下本土投信發行影響力投資主題基金第一棒，同時也是因應近期市況波動難測，涵蓋股債等標的進可攻、退可守的多重資產基金。

第一金投信在基金產品設計上，切入各類主題投資，包括：2016年掌握科技新趨，率先推出國內投信首檔AI主題基金；2017年推出因應通膨環境來臨的全球水電瓦斯收益基金；2022年則結合國家政策打造台灣核心戰略建設主題基金；第一金全球永續影響力投資多重資產基金更放大永續視角結合聯合國SDGs，透過與海外投資顧問法國安盛投資管理合作，全新打造終極版永續概念「影響力投資」基金，掌握永續投資新顯學，篩選投資於永續發展、正向營運的企業標的，掌握影響力投資長期趨勢紅利。