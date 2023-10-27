買大金冷暖空調 最高省7,000元

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慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，和泰大金即日起至12月31日推出「全年防疫 金安心」感恩回饋活動，現在買大金空調一對一冷暖系列每組現折2,000元，另外每台可申請政府貨物稅退稅最高2,000元、政府節能補助3,000元，最高省7,000元，還可享「大金空氣清淨機MC30YSCT」加價購3,990元，限量1萬台。原價8,800元、現在用低於半價的折扣回饋消費者，輕鬆入手、體驗大金空氣清淨機帶來每天的清新好空氣。

和泰大金董事長蘇一仲表示，今年因諸多經濟因素，市場景氣比較辛苦，特別在歲末舉辦現買現扣優惠與大金頂級空氣清淨機加價購的活動，希望能讓顧客省錢、省電買到好空調，共同促進經濟活絡。

台灣秋季仍常感悶熱，日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列／橫綱S系列／大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75％，溫度可調高點，舒適又省電。

大金獨家氣流技術能確實溫暖房間內每一個角落，溫度均勻且升溫快、安全、靜音，舒適度遠高於電熱器，且沒有消耗氧氣的問題，不會因室內含氧量降低產生身體不適，等到冬天過去，又可以接著享受夏天冷房的功能。

日本大金與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒：Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9％以上，Omicron株達到99.97％、Delta變異株達到99.8％以上的抑制活性效果。

大金閃流空氣清淨機MC30YSCT，採用先進閃流放電技術，能夠去除99％的PM0.1～2.5。能強力分解去除空氣中的六大漂浮物質，有效保護家人呼吸健康。詳細活動內容，請參考官方網站：https://www.hotaidev.com.tw/web/。