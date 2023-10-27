膳馨永續餐會 資助部落藝術教育

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膳馨餐飲集團攜手臺灣生態飲食設計中心於日前舉辦「幸福島嶼列車」永續餐會，以雲林斗南循環農業為題，將斗南風情融入佳餚。餐會收入30％資助南投賽德克部落藝術教育計畫經費。邀請各界代表體驗，希望更多餐飲業者響應推動永續餐飲。

膳馨餐飲集團選用在地食材，賦予食材嶄新故事。為實踐企業文化及社會價值，輔導集團廚師投入生態培訓課程，學習如何選購食材以影響產地的種植方式，並透過烹飪影響消費者飲食選擇，還落實減塑策略，更新環保外賣包裝，達到零塑包裝。

自2018年起臺灣生態飲食設計中心致力於培養生態廚師，為提高廚師對環境永續和在地食材使用的認識。通過食材教導學生認識在地風土文化，同時也參與公益活動，幫助友善農夫設計生態食譜，推廣循環經濟。

「雲林斗南循環農業」從一頭牛說起，12年前斗南鎮農會開始發展零廢棄物和友善土地的城鎮循環農業，與肉牛產銷班合作將原本要被丟棄的馬鈴薯和紅蘿蔔加入肉牛飼料中，一隻牛從攝入到排出都沒離開斗南，並且自行製造飼料和消化牛糞，使得農業循環更加緊密，目前斗南擁有市占率第一的馬鈴薯和外銷日本的高品質紅蘿蔔，以及1公斤高達145元的臺灣牛肉，實現農業資源循環整合和經濟效益的提升。

該永續餐會呈現食材與土地珍貴連結，落實永續飲食理念。膳馨秉持「向土地學習」和「從產地到餐桌」的理念，為永續飲食與農業發展種下希望的種子，期待更多人共同為台灣永續發展努力。