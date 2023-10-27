富邦人壽 打造富邦幸福more平台

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根據聯合國發布的2023年「世界幸福報告」（World Happiness Report 2023），台灣的「國民幸福指數」排名第27名，而第1名的國家是芬蘭，已經連續6年奪得冠軍，其中「幸福」的重要關鍵包括身心健康、人際關係等多項因素。富邦人壽長期關注國人的生活幸福感，近期推出「富邦幸福more」平台，邀請客戶參與知識、健康、ESG等互動任務，完成任務有機會獲得幸福分，可兌換成momo幣於日常生活使用，實踐幸福每一分的全新生活。

「富邦幸福more」平台推出近一個月，已吸引近萬名會員加入，其中女性約占6成；年齡部分，有近6成會員年齡落在25～44歲之間，顯見女性以及青壯年族群，更願意透過「富邦幸福more」追求幸福感。

如何提升幸福感？是美食、旅行或是購物？但這一切恐怕都沒有健康來的重要。「富邦幸福more」推出各種線上任務，包含「知識挑戰賽」、「健康溢起GO」等，完成任務就有機會獲得幸福分！「知識挑戰賽」包含健康促進、醫療疾病、風險教育、ESG環境永續等多元領域，挑戰您的國民知識力，不僅守護健康，更要守護我們生活的地球。而透過「健康溢起GO」每天的早起打卡任務，則能幫助培養早起健康作息。「富邦幸福more」透過多元的遊戲化任務，幫助會員找到嶄新的生活方式，讓自己變得更加健康幸福。

透過「富邦幸福more」各項任務累積的幸福分，可兌換成momo幣直接在富邦momo購物網站折抵消費金額，也能在其他可運用momo幣的管道使用，把幸福分變成您想要的樣子。

即日起至12月31日，成功加入「富邦幸福more」的前3萬名會員將贈送3,000幸福分，直接兌換momo幣30元。「富邦幸福more」活動不限富邦人壽保戶，全民皆可參與，詳情可至富邦人壽官網查詢。