科技股賣壓深重 Meta微軟重挫3.7％ 那指陷入修正區間

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美國上季經濟數據出現兩年來最快增速，緩解市場對於經濟衰退的擔憂，惟美企財報表現不佳，加上中東衝突升溫，華爾街股市26日承壓，科技股賣壓沉重，那斯達克指數午盤時段曾跌近2.2％，連續兩日盤中跌逾2％，四大指數終場皆收跌。

道瓊工業指數下跌251.63點，或0.76％，以32,784.30點作收；標普500指數下滑49.54點，或1.18％，收4,137.23點；那斯達克指數挫跌225.61點，或1.76％，收12,595.61點，技術上低於200天移動平均線，亦較7月高位低逾10％，墜入調整區間；費城半導體指數下滑17.42點，或0.54％，收3,188.42點。

數據方面，美國商務部26日公布，第三季國內生產毛額（GDP）初值季增4.9％，優於市場預期的4.3％，較第二季的2.1％明顯增速，且創下2021年第四季以來最大增幅，其中，個人消費支出大增，由第二季的0.8％增加至4％，私人企業投資成長8.4％，政府支出由3.3％加速至4.6％。

美國 9 月耐久財訂單初值月增4.7％，遠於經濟學家預期的1.7％，創下2020年7月以來最大單月增速。

另外，美國勞工部周四公布，上周初領失業救濟金人數由20萬回升至21萬人，多於預期的20.7萬人，截至10月14日止一周的持續申領失業救濟人數急增6.3萬人，報179萬人，高於預期的174萬人。

美國GDP公布後，公債殖利率加速回落，10年期美債殖利率最多跌11.8個基點，來到4.83％，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率亦降11.4個基點，報4.97％，降至兩周以來低點。

政經方面，美國財長葉倫26日就第三季經濟增速指出，經濟成長近5％為強勁表現，意味著美國經濟軟著陸有望，但也代表美債殖利率可能會持續走高。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突邁入第20天，以色列軍方26日表示，已對加薩走廊展開目前最大規模地面突擊，攻擊了北部數個哈瑪斯據點後撤離。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也於26日重申，該國已準備好發動地面攻擊，且可能會進行多次，但不會詳談地點及次數。

個股方面，Meta於25日美股盤後公布上季業績，營收、獲利雙雙優於市場預期，但公司高層預告，由於廣告事業大幅度依賴整體經濟環境，料將受到衝擊，中東的廣告支出將受以色列與哈瑪斯衝突的影響，面臨不確定與波動，利空因素使Meta股價周四下挫3.73％，收報每股288.35美元。

蘋果早前宣布將於台灣時間10月31日舉行第二場秋季發表會，而9月最新手機iPhone 15系列也推出滿月，但國外調查機構PerfectRec的報告顯示，用戶對iPhone 15 Pro的滿意度持續下滑，可能是有史以來評價最差的蘋果高階機種，蘋果周四收跌2.46％，來到每股166.89美元。

龍頭科技股26日面色鐵青，微軟下滑12.78美元，跌幅3.75％，收報327.89美元，為跌幅最大的道瓊成分股，Google收黑3.23美元，跌幅2.55％，收在123.44美元；亞馬遜挫跌1.82美元，跌幅1.50％，收119.57美元。

台股ADR方面，台積電ADR收挫0.19美元，跌幅0.22％，收在87.45美元；日月光ADR下跌0.06美元，跌幅0.80％，收在7.40美元；聯電ADR下滑0.02美元，跌幅0.28％，以7.12美元作收。