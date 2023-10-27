英特爾Q3業績優、Q4展望佳 盤後強彈7％

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英特爾於26日美股盤後公布第三季財報，營收與獲利雙雙優於預期，且第四季前景樂觀，顯示個人電腦（PC）市場復甦，激勵英特爾盤後股價上揚逾7％。

英特爾今年第三季營收為141.6億美元，較去年同期的153.3億美元萎縮8％，為連續第七個季度下降，不過優於市場預期的135.3億美元；第三季調整後每股盈餘報41美分，亦高於市場預期的21美分，雖然較去年同期的59美分大幅回落30％，但仍優於今年第一季的每股虧損4美分和第二季的每股收益13美分。

英特爾指出，第三季毛利率為45.8％，與去年同期持平，該公司有信心能重新實現60％的毛利率。

細看各業務部門表現，包含筆記型電腦和桌上型電腦處理器的客戶端運算部門（Client Computing）營收年減3％，來到79億美元，遠勝於預期的下降9.2％至74億美元，市場預期第四季將復甦至年增15.7％。

英特爾旗下已獨立上市的自動駕駛業務Mobileye成為財報亮點，其營收年增18％，來到5.3億美元；另主打為第三方製造晶片的代工服務部門，營收猛增近300％，達3.11億美元，英特爾對此指出，有一位主要客戶已承諾使用英特爾的部分產能，並已支付預付款。

提供伺服器晶片的資料中心和人工智慧業務部門則尚未恢復成長，第三季營收年減10％至38億美元，遜於預期的下降7.4％至39億美元，對此，英特爾承認正面臨競爭壓力，且伺服器處理器的整體市場規模正在縮小，不過，上季數據仍較過去兩季有所改善。

英特爾仍相信其晶片有助於人工智慧發展，特別是在設備上運行AI模型，而非在雲端運作，不過確實有一些伺服器客戶正從英特爾CPU轉移至輝達等AI晶片上。此外，英特爾目標仍是在2026年之前趕上上台積電的製程能力，繼續推進其「四年五節點」的規劃。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在電話會議上表示，該公司今年將削減約30億美元的成本。財務長辛斯納（David Zinsner）則指出，英特爾上季每股盈餘乃是受惠於公司控制費用，第三季營運費用較去年同期下降15％，員工人數從去年的13.15萬人降至12.03萬人。

本周有報導稱，輝達和超微在微軟的助力下，利用安謀架構開發Windows作業系統的CPU晶片，直球對決英特爾基於x86架構的PC中央處理器，高通也推出了適用於Windows筆記型電腦的新型Snapdragon X Elite晶片，在遊戲方面優於英特爾的i9以及蘋果基於Arm架構的高階自研晶片M2，且能用於人工智慧操作，皆有望撼動英特爾長期主導的PC產業。

對此，基辛格指出，雖然英特爾會認真對待所有競爭，不過從歷史經驗上看，基於安謀架構的晶片尚未廣泛應用於PC市場，整體而言仍不重要，但該公司仍將代工製造安謀架構的PC晶片視為潛在機會。

展望本季，英特爾預估營收區間為146億至156億美元，優於市場預期的143.1億美元，經調整後每股盈餘料將落在44美分，亦高於市場預期的32美分。

英特爾周四收盤下挫0.94％，股價來到32.52美元，財報公布後，盤後股價大幅走高，截至本篇截稿前，盤後股價上漲7.29％。